912 кровель многоквартирных домов отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

В 2024 году в Московской области выполнен капремонт 912 кровель многоквартирных домов. Заказчиком работ выступил фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, а за соблюдением всех строительных норм и правил следили эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«На сегодняшний день программа капремонта в Подмосковье показывает устойчивую динамику. С 2014 года в регионе обновлено более 10,6 тысяч кровель. Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов. Наша задача — не просто отремонтировать крыши, но и создать условия для их долгосрочной эксплуатации с учетом всех требований», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Качество выполненных работ подтверждается пятилетним гарантийным сроком, что позволяет жителям быть уверенными в надежности обновленных конструкций. Напоминаем собственникам, что гарантийный срок на выполненные работы не отменяет обязанности управляющих организаций своевременно обслуживать все элементы дома и не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, а также максимально оперативно предпринимать меры по недопущению любого ущерба.

Обращаем внимание на то, что управляющая организация до начала капремонта или после проведенных работ обязана обеспечивать исправное состояние всех элементов здания (в том числе конструкций чердачного помещения, кровли и водосточной системы) в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Согласно постановления правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.06.2020) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», управляющая организация при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, должна принимать меры по незамедлительному их устранению.

При необходимости жители могут обратиться напрямую к руководителям центра управления проектов (ЦУП) фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте фонда в разделе «О Фонде».

Проверить, включен дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.