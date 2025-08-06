90 баков обновил Каширский регоператор за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
За неделю на контейнерных площадках Каширской зоны Подмосковья было установлено и заменено более 40 контейнеров для раздельного сбора отходов, 40 баков для твердых коммунальных отходов и 7 бункеров для крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Работа проведена по ряду адресов в:
- Ленинском округе;
- Домодедово;
- Кашире;
- Ступино;
- Зарайске;
- Коломне;
- Луховицах;
- Серебряных Прудах.
Контейнеры, расположенные на специализированных площадках, играют ключевую роль в обеспечении чистоты городских территорий.
Своевременный ремонт и замена баков является важным аспектом благоустройства населенных пунктов. Регулярная проверка технического состояния контейнеров и оперативное устранение выявленных дефектов позволяют обеспечить комфортные условия жизни горожан, а также сохранить экологическое благополучие региона.
Сообщить о поломках и повреждениях емкостей для сбора отходов жители могут в свою управляющую организацию либо напрямую регоператору.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.