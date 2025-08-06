90 баков обновил Каширский регоператор за неделю

За неделю на контейнерных площадках Каширской зоны Подмосковья было установлено и заменено более 40 контейнеров для раздельного сбора отходов, 40 баков для твердых коммунальных отходов и 7 бункеров для крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Работа проведена по ряду адресов в:

Ленинском округе;

Домодедово;

Кашире;

Ступино;

Зарайске;

Коломне;

Луховицах;

Серебряных Прудах.

Контейнеры, расположенные на специализированных площадках, играют ключевую роль в обеспечении чистоты городских территорий.

Своевременный ремонт и замена баков является важным аспектом благоустройства населенных пунктов. Регулярная проверка технического состояния контейнеров и оперативное устранение выявленных дефектов позволяют обеспечить комфортные условия жизни горожан, а также сохранить экологическое благополучие региона.

Сообщить о поломках и повреждениях емкостей для сбора отходов жители могут в свою управляющую организацию либо напрямую регоператору.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.