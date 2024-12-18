854 тыс куб м отходов вывез регоператор Сергиево-Посадского кластера в ноябре

С территорий 10 городских округов, входящих в Сергиево-Посадский кластер, за ноябрь специалистами регионального оператора было вывезено 854 тыс. кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Работа проведена в городских округах: Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Помимо вывоза отходов, сотрудники компании продолжают работу по содержанию контейнерных площадок. Так, только по итогам прошлого месяца на площадках было заменено порядка 170 баков для твердых коммунальных отходов и 154 контейнера для раздельного сбора.

Отремонтировано в общей сложности более 120 баков. Установлено дополнительно — 119.

За указанный период регоператором Сергиево-Посадского кластера было заключено более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов.

Данное направление в работе компании не менее приоритетное, так как позволяет не допустить образование несанкционированных навалов мусора на обслуживаемых территориях.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.