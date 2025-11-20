825 аварийных бригад подготовили к отопительному сезону в Подмосковье

В Подмосковье 825 аварийно-восстановительных бригад подготовили к прохождению отопительного сезона. В том числе подготовили 928 единиц специального оборудования, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Всего для того, чтобы нам пройти отопительный период, создано 825 бригад у всех ресурсоснабжающих организаций. В том числе рекомендовали привлекать бригады по договору для усиления», — сказал Воропанов.

Он добавил, что были подготовлены 805 единиц техники, 928 единиц специального оборудования.

«И, самое главное, мы уверенно себя чувствуем с точки зрения передвижных БМК (блочно-модульных котельных — ред.), когда нужно срочно подключить потребителя, их у нас 88», — отметил Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.