8 УК Подмосковья получили лицензию на управление МКД с начала августа

С августа по сентябрь 2024 года министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области предоставило 8 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявление на получение лицензии компания может подать на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения составляет 28 рабочих дней.

Лицензирование происходит в несколько этапов:

министерство проверяет корректность сведений, указанных в заявлении;

направляет запросы в ФНС и МВД о предоставлении сведений о юридическом лице, о наличии/отсутствии судимости у генерального директора и учредителей;

проверяет наличие сведений об аннулировании лицензии, банкротстве, дисквалификации;

по результатам проверки направляет в Лицензионную комиссию мотивированное предложения о предоставлении/отказе в предоставлении лицензии соискателю.

За этот же период министерством отказано 8 соискателям лицензии по причине несоответствия лицензионным требованиям, а также недостоверности сведений, указываемых соискателями лицензии при направлении заявления.

Требования к управляющей организации установлены Жилищным кодексом РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.