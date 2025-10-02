8 проектов по развитию коммунальной инфраструктуры Подмосковья прошли экспертную оценку

сегодня в 18:59

В Московской области состоялось очередное заседание рабочей группы при научно-техническом совете Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Эксперты отрасли обсудили ключевые инициативы, направленные на обеспечение жителей качественной питьевой водой и устойчивое развитие коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди наиболее значимых проектов, представленных на заседании, — масштабная программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водозаборных узлов на территории Волоколамского муниципального округа, муниципального округа Истра и городского округа Власиха.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области.

Строительство новых объектов в Волоколамском округе:

Были представлены проекты по созданию новой инфраструктуры с нуля:

Строительство ВЗУ с подводящими сетями в д. Кашино.

Строительство ВЗУ и станции обезжелезивания в д. Жданово.

Данные проекты направлены на решение вопросов водоснабжения в развивающихся населенных пунктах округа.

Комплексная модернизация в г. о. Власиха:

Реконструкция ВЗУ «Школьный»:

Проект предусматривает значительное увеличение производительности узла с 550 до 2 700 м³/сут для обеспечения растущего населения. В рамках работ запланированы реконструкция насосной станции, строительство двух дополнительных резервуаров чистой воды общей емкостью 3 200 м³ и замена инженерных сетей.

Капитальный ремонт ВЗУ «Юг», «Север» и «Центр»:

Для узлов, введенных в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века, запланирован комплексный капремонт. Он включает восстановление насосных станций, резервуаров чистой воды, полную замену технологического оборудования и инженерных коммуникаций.

Капитальный ремонт ВЗУ «Заозерный»:

Помимо стандартных работ по капремонту, уникальность проекта заключается в переносе насосной станции второго подъема в границы санитарно-защитной зоны ВЗУ, что позволит вывести объект из зоны жилой застройки и повысить комфорт проживания граждан.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Павловская Слобода.

Модернизация данного объекта позволит значительно повысить качество очистки сточных вод и снизить антропогенную нагрузку на экосистему региона.

По итогам заседания экспертами были даны рекомендации по оптимизации представленных проектных решений. Акцент был сделан на необходимости применения энергоэффективных технологий, современных материалов.

Всего с начала года состоялось 23 заседания рабочей группы Научно-технического совета. Эксперты рассмотрели порядка 110 проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.