Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:52

78 баков обновил регоператор Подмосковья на контейнерных площадках за неделю

С 14 по 20 июля команда Каширского регионального оператора провела работу по замене и установке контейнеров на площадках по сбору отходов на территории 9 муниципальных и городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за неделю на обслуживаемых территориях специалистами было установлено 78 контейнеров:

35 баков для ТКО,

36 баков для РСО,

7 бункеров для КГО.

Кроме того, за указанный период сотрудниками регоператора отремонтировано 65 емкостей в городских округах: Дзержинский, Котельники, Домодедово, Ленинский, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Коломна.

Замена вышедших из строя контейнеров необходима для поддержания чистоты и порядка на территориях населенных пунктов региона. Своевременно выполненные работы предотвращают образование мусорных навалов и способствуют улучшению экологической обстановки.

Ремонтные мероприятия, а также замену баков на контейнерных площадках регоператор проводит на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.

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