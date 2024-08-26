7,7 тыс контейнерных площадок промыли с моющим средством в Подмосковье с начала лета
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В теплое время года особенно важно следить за состоянием контейнерных площадок. Жаркая погода создает благоприятные условия для накопления грязи, мусора и неприятных запахов, что может привести к распространению бактерий и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Так, в летний сезон в Московской области была проведена мойка 7 722 контейнерных площадок с использованием концентрированного моющего средства.
Наибольшее количество проведенных мероприятий выполнено в следующих муниципалитетах: Мытищи — 405; Сергиев Посад — 362; Балашиха — 351.
Регулярная мойка и уборка таких мест — это прежде всего забота о здоровье жителей, обеспечивающая чистоту и безопасность.
Жителям региона напомнили о необходимости поддержания порядка на территории контейнерных площадок.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.
«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.