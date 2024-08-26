Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:30

7,7 тыс контейнерных площадок промыли с моющим средством в Подмосковье с начала лета

В теплое время года особенно важно следить за состоянием контейнерных площадок. Жаркая погода создает благоприятные условия для накопления грязи, мусора и неприятных запахов, что может привести к распространению бактерий и вирусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в летний сезон в Московской области была проведена мойка 7 722 контейнерных площадок с использованием концентрированного моющего средства.

Наибольшее количество проведенных мероприятий выполнено в следующих муниципалитетах: Мытищи — 405; Сергиев Посад — 362; Балашиха — 351.

Регулярная мойка и уборка таких мест — это прежде всего забота о здоровье жителей, обеспечивающая чистоту и безопасность.

Жителям региона напомнили о необходимости поддержания порядка на территории контейнерных площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.