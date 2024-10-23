Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:54

72 т пластика и алюминия собрали с помощью экопунктов в Подмосковье за 3 месяца

За три месяца на территории Московской области пунктами приема бытовых отходов было собрано более 72 тонн вторичного сырья. Из них: 57,4 т пластика; 14,9 т алюминиевых банок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На сегодняшний день фандоматы являются одной из самых эффективных технологий для раздельного сбора отходов. Экопункты по приему вторичного сырья позволяют значительно увеличить часть вторичного ресурса.

Важно отметить, что весь собранный через пункты приема пластик и алюминий попадает сразу на переработку.

Также за три месяца емкостями по сбору текстиля было собрано порядка 1 600 тонн вещей.

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что ознакомиться с пунктами приема вторичного сырья в Подмосковье может каждый желающий на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.