Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:42

717 урн, ограждений и скамеек покрасили в Подмосковье по заявкам жителей в июле

Летом особенно важно проводить ремонтные и покрасочные работы на объектах городской инфраструктуры, поскольку именно в этот период жители активно пользуются общественными пространствами. Ответственность за чистоту и порядок в Московской области возлагается на специалистов коммунальных служб, которые регулярно осуществляют работы под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по заявкам жителей в июле было окрашено 717 элементов дворовых территорий, включая скамейки, игровые конструкции детских площадок, урны, ограждения, из них в Можайском городском округе выполнено 59 работ.

Приведение в надлежащее состояние данных элементов способствует формированию комфортной городской среды, а также придает не только аккуратный внешний вид, но и защищает от воздействия таких факторов, как влага и ультрафиолетовые лучи.

Кроме того, специалисты коммунальных служб устранили 255 дефектов на детских игровых площадках, обеспечив более долгий срок эксплуатации сооружений.

Летом игровые пространства становятся центром активности детей, поэтому, в случае возникновения неисправностей, взрослым необходимо незамедлительно реагировать на них, чтобы исключить непредсказуемые последствия.

Если вы обнаружили в своем дворе замечания в содержании, сообщите информацию инспектору любым удобным способом — по телефону, оставив обращение на официальном сайте или посетив отдел, адрес которого указан на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.