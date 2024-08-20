70% многоквартирных домов Клина готовы к зиме

Подготовка к осенне-зимнему периоду идет в городском округе Клин в соответствии с графиком. Паспорта готовности получили порядка 70% МКД, остальные проходят процедуру согласования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории городского округа Клин находится 1 204 многоквартирных жилых дома. Их обслуживанием занимаются 10 УК, 30 ЖСК, по одному товариществу собственников недвижимости (ТСН) и товариществу собственников жилья (ТСЖ).

Главная работа по подготовке к зиме ведется в сфере подготовки объектов теплоэнергетики — котельных и тепловых сетей. В Клину уже второй год во взаимодействии с концессионером — компанией «Газпром теплоэнерго МО» — проводится масштабная модернизация всего теплоэнергетического комплекса со строительством новых котельных и заменой теплотрасс.

В настоящее время в городском округе Клин построено уже 5 крупных котельных в городе Клин (на ул. К.Маркса, ул. Литейная, ул. 50 лет Октября, мкр. Майданово и ул. Радищева), строится порядка 10 модульных котельных на селе.

«Для нас это очень ответственная и объемная работа», — подытожила глава округа Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.