70 договоров на вывоз отходов заключили в Чеховском кластере с начала года

В соответствии с законодательством все юридические лица и СНТ, региона обязаны заключить договоры на вывоз ТКО с региональными операторами. Так, с начала года 70 предприятий и организаций подписали соглашения в Чеховском кластере, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Не заключение договора грозит штрафом на сумму от 100 до 250 тысяч рублей.

«В зоне обслуживания регоператора на территории Московской области проживает более 670 тыс. жителей и действует более 7,5 тыс. договоров на вывоз ТКО с предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями. Вывоз отходов производится по графику, для этого задействовано около 100 единиц спецтехники», — сказал гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бомбозов.

Регоператор и администрации муниципалитетов проводят регулярные проверки объектов недвижимости на обслуживаемой территории для выявления недобросовестных представителей бизнеса.

Если предприниматель, еще не заключил контракт с регоператорами Подмосковья, то необходимо самостоятельно подать заявку на заключение договора во избежание штрафных санкций. Ознакомится с их адресами и контактными данными можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.