65 баков обновил Каширский регоператор за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Специалисты Каширского регионального оператора продолжают работу по обновлению контейнерного парка на площадках обслуживаемых территорий. Так, в период с 27 октября по 2 ноября команда профессионалов обновила 65 баков, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.
За неделю специалистами заменено и установлено:
- 50 баков для ТКО;
- 13 баков для РСО;
- 2 бункера КГО;
- отремонтировано 14 контейнеров РСО.
Также за указанный период было проведено дезинфицирование более 200 емкостей для отходов в городских округах Кашира, Коломна и Серебряные Пруды.
Обновление контейнерного парка продолжается в плановом порядке, обеспечивая необходимые удобства жителям региона. Работа команды направлена на повышение уровня экологической ответственности и создание комфортных условий проживания в зоне обслуживания Каширского регоператора.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.