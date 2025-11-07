65 баков обновил Каширский регоператор за неделю

Специалисты Каширского регионального оператора продолжают работу по обновлению контейнерного парка на площадках обслуживаемых территорий. Так, в период с 27 октября по 2 ноября команда профессионалов обновила 65 баков, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

За неделю специалистами заменено и установлено:

50 баков для ТКО;

13 баков для РСО;

2 бункера КГО;

отремонтировано 14 контейнеров РСО.

Также за указанный период было проведено дезинфицирование более 200 емкостей для отходов в городских округах Кашира, Коломна и Серебряные Пруды.

Обновление контейнерного парка продолжается в плановом порядке, обеспечивая необходимые удобства жителям региона. Работа команды направлена на повышение уровня экологической ответственности и создание комфортных условий проживания в зоне обслуживания Каширского регоператора.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.