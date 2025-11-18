649 мероприятий по техобслуживанию выполнили радотники Мособлводоканала за неделю

Ежедневные плановые мероприятия, проводимые «Мособлводоканалом» на сетях водоснабжения и водоотведения, играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы системы водообеспечения региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По итогам прошедшей недели:

на канализационной насосной станции в Павловском Посаде завершены работы по чистке грабельного помещения и ремонту насоса;

на канализационной станции сан. Озеро Белое заменили болты на фланцевом соединении, а также произвели замену участка водопроводной сети протяженностью 6 м, установив два фланца ду 50 и две муфты соединительные ПФРК;

на канализационных станциях № 3 — 9 в Электрогорске провели чистку грабельных помещений и насосов;

на очистных сооружениях в Шатуре заменили ремни, масло, фильтры, в также промыли дренажный приямок;

на очистных сооружениях в Рошали прочистили камеры смешения;

на канализационной станции № 2 в с. Дмитровский погост прочистили насос и заменили задвижки ду 150 мм. И это лишь малая часть выполненных работ.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры и более 300 частотных преобразователей. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил Кирилл Григорьев.

Всего за прошедшую неделю специалисты Мособлводоканала провели 649 мероприятий:

251 засор устранен в канализационных сетях;

205 плановых работ;

50 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

20 ремонтных работ на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Наибольшее количество работ выполнили:

Куровские очистные сооружения — 178;

Шатурский водоканал — 146;

Орехово-Зуевский водоканал — 104;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.