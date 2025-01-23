60 жителей Подмосковья выиграли призы за подписку на электронный счет

Расчетный центр Подмосковья сообщает о новых победителях акции «Счастливая подписка». Ими стали клиенты «МосОблЕИРЦ» с номерами лицевых счетов: 91600478, 91596405, 91334238, 91046494, 33711802, 91368200, 91591172, 81754399, 22788042, 91591110. В розыгрыше приняли участие те, кто подписался на доставку электронных счетов и рассылку от «МосОблЕИРЦ». Каждый из 60 победителей получил 1 500 рублей для оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Акция завершилась, но подписаться на электронный счет по-прежнему просто:

зайдите в личный кабинет или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде»;

укажите адрес электронной почты, на которую будут направляться платежные документы.

Теперь счета за ЖКУ будут доставляться на вашу электронную почту без бумажного дубликата.

Чем электронный счет лучше бумажного?

Электронный счет не потеряется и не придет в негодность, несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу.

Доказательство оплаты услуг – не счет, а чек или выписка из банка.

Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.