60% россиян отметили прогресс в обращении с отходами, согласно РЭО

Российский экологический оператор осуществил социологический опрос, чтобы узнать мнение населения о состоянии управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Результаты показали, что 60,7% респондентов заметили улучшения в этой сфере за последние два года. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В мае, по заказу РЭО, было проведено исследование для оценки эффективности мер в рамках реформы управления ТКО. Методом анкетирования выявлено отношение россиян к реформе и уровень их информированности. Исследование позволило комплексно оценить состояние отрасли, раздельный сбор и информационно-просветительскую работу в регионах РФ. Важным было также оценить культуру обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Социологический опрос показал, что более половины респондентов (60,7%) заметили изменения в области обращения с ТКО за последние два года: 35,6% ответили «да, скорее произошли», 25,1% — «да, произошли». Такие ответы чаще давали жители сельской местности, а также Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Благополучие планеты зависит от того, насколько эффективно мы управляем ресурсами и сокращаем отходы. Мониторинг проблем в сфере ТКО помогает выявлять узкие места и оперативно предлагать решения на еженедельных заседаниях рабочей группы при Минприроды РФ. Важны также просвещение населения в вопросах экологии и внедрение инновационных технологий для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду», — отметил председатель Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов указал, что повышение осведомленности граждан является ключевой идеологической задачей реформы.

«Я скептически отношусь к любым экологическим опросам населения, так как существует множество методологических ловушек, искажающих реальную картину. Практика это доказала. В целом население приняло реформу, особенно активны горожане, вовлеченные в раздельный сбор. Важно отметить, что повышение осведомленности — ключевая задача. В фокусе обращений граждан сейчас — состояние контейнерных площадок, которые можно назвать „лицом реформы“. Вопросы обсуждаются на еженедельных штабах с участием ППК РЭО и Минприроды», — подчеркнул Исмаилов.

Вопрос информированности россиян показал, что 28,1% слышали об образовательных мероприятиях в сфере ТКО, 55,5% — о волонтерских акциях. В то время как 71,1% и 43,4% соответственно ничего не слышали о таких инициативах.

Молодежь до 24 лет показала наибольшую осведомленность и активность в участии в экологических акциях, тогда как люди старше 55 лет чаще знают о них, но не участвуют. Уровень информированности среднего возраста и жителей сельской местности оказался ниже.

Наименее информированы оказались опрошенные из ЦФО, Южного федерального округа и новых территорий.

Опрос проводился по телефону среди граждан старше 18 лет, проживающих в 89 субъектах РФ, всего было опрошено 8906 человек.