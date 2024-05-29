60 подъездов отремонтируют в Солнечногорске в этом году

В городском округе Солнечногорск отремонтируют 60 подъездов в многоквартирных домах в 2024 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы ведутся по региональной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Решение о необходимости проведения ремонта подъезда, перечень и объем работ определяют собственники жилья. Как правило, управляющие компании обновляют входную группу, заменяют почтовые ящики, напольную плитку и двери в тамбурном пространстве, ремонтируют лестничные пролеты, окрашивают стены и потолки, производят монтаж современного энергосберегающего освещения.

В Солнечногорске работы уже стартовали, а в некоторых домах обновление подъездов уже успели завершить. Так, качество ремонта подъездов в доме 12 в деревне Ложки проверил заместитель главы городского округа Дмитрий Чистяков.

— УК «Пешки» согласовывала с жильцами, как будет выглядеть подъезд после ремонта, — цветовую гамму, элементы поручней и другое. Жители остались довольны результатом. Я также осмотрел тематические подъезды, которые делали несколько лет назад, и отметил, что они в хорошем состоянии. Управляющая организация держит марку в плане качества работ, — прокомментировал Чистяков.

Программа «Мой подъезд» реализуется в городском округе Солнечногорск восьмой год. Она была запущена в 2017 году по всему Подмосковью по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.