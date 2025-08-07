6 новых котельных появится в Щелкове

На еженедельном оперативном совещании главы городского округа Щелково Андрея Булгакова с командой администрации ключевой темой на этот раз стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В округе продолжается модернизация инженерной инфраструктуры. Андрей Булгаков рассказал, что в этом и следующем году по госпрограмме запланирован капремонт 7 участков теплосетей общей протяженностью 6,3 километра, замена или модернизация 17 котлов. Также в округе появятся 6 новых блочно-модульных котельных. Кроме того, в работе объекты инвестпрограммы и капремонта.

Обсудили и тему ливневых канализаций. В связи с погодой эта тема выходит на первый план. С 2020 года командой администрации было выявлено 52 очага подтоплений — 46 из них уже устранены. В этом году идет строительство и ремонт еще 5 участков.

«Обсудили варианты по каждой локации: от точечных недорогих решений до крупных проектов с полной реконструкцией. Пример — ливневка на улице Беляева и Радиоцентре, 13, где проектируется дренаж с учетом рельефа. Для жителей это важно, поэтому продолжаем улучшения», — отметил Андрей Булгаков.

В общей сложности с 2020 года на это направление было выделено более 100 млн рублей.

Также обсудили ход реконструкции станции водоподготовки ВНС-6 и водозабора ВЗУ-5. Здесь обновляют фильтры, насосы, бурят новые скважины. Благодаря этому чистая вода будет у микрорайонов Богородский и Финский, а также на Фряновском шоссе, в ЖК «Солнечная долина» и Верхнем Потапово.

«Комфорт в домах начинается с систем, которые не видны с улицы — труб, котлов, насосов. Именно на это мы делаем акцент. Безопасное, надежное, энергоэффективное тепло — вот приоритет, который определяет и комфорт, и стабильность зимой», — прокомментировал Андрей Булгаков.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.