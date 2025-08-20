57 подъездов отремонтируют в Клину до конца года

В текущем году в программу губернатора Московской области «Мой подъезд» в городском округе Клин вошли 13 клинских многоквартирных домов. Половина уже отремонтирована, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сделано, конечно, — красота! Ходим и радуемся, такие изменения» — комментирует проведенный ремонт Светлана Никанорова, жительница дома № 28 по улице Гагарина.

До конца текущего года в городском округе запланировано отремонтировать 57 подъездов. Перемены будут заметны каждому.

«Ожидается замена устройства плиточного покрытия полов тамбура. Основные работы — это покраска стен. Покраска и ремонт тамбурных перегородок при необходимости, замена почтовых ящиков. Если есть необходимость, то замена окон на пластиковые. Также установка светильников и коробов», — рассказала начальник отдела по вопросам ЖКХ Администрации г. о. Клин Ольга Марфина.

Все вошедшие в губернаторскую программу «Мой подъезд» дома находятся в завершающей стадии ремонта.

Включение домов в ремонт происходит с учетом обращений собственников по итогам общих собраний. Как говорят в администрации округа, всю запланированную работу выполнят качественно и в срок. Многие жители не просто позитивно оценивают работу строителей, но и помогают в украшении подъездов. Уже трижды подъезды Клина были отмечены призовыми местами на областном конкурсе «Лучший подъезд Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.