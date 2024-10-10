53 котельные «Красногорской теплосети» заработали в осенне-зимнем режиме

«Это уже третья котельная, которую мы посетили в Красногорске. Побывали на 38-й котельной, на 23-й и эта 25-я котельная. Котельная 2007 года в фантастическом состоянии находится. Хозяйский подход. Хорошая водоподготовка. 23-я котельная постарее, но тоже очень ухоженная. И самое главное — все эти три котельные работают без перенапряжения, есть запас мощности. Я удивлен и очень доволен», — сказал Сергей Колунов.

В котельной № 25 на Успенской улице расположено четыре котла по 5 мегаватт каждый. При этом в самые сильные морозы здесь будут работать три из них, один останется в резерве. Кроме того, подача теплоносителя, например, в -27 на улице — будет 95 градусов. Такой рачительный и грамотный инженерный подход высоко оценил парламентарий.

По поручению Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова в приоритетном порядке подали тепло в социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Также началось подключение жилого фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.