500 случаев подтопления подвалов МКД устранили в Подмосковье за 3 месяца

Затопление подвала в многоквартирном доме — серьезное нарушение правил эксплуатации жилых помещений. При возникновении подобной ситуации управляющая организация должна провести проверку подвала и выявить причину затопления. Если это связано с неисправностью внутренних домовых коммуникаций, УК обязана выполнить ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, за последние 3 месяца коммунальные службы региона устранили 500 случаев подтопления подвальных помещений многоквартирных домов региона.

Все мероприятия проведены под надзором инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В числе основных причин подтоплений — повреждение канализационных или водопроводных труб, засоры внутриквартальной сети канализации и канализационных колодцев.

Чтобы канализация не засорялась, не нужно выкидывать в нее средства личной гигиены, а также крупные остатки пищи и тряпки.

Если вы обнаружили в подвале прорыв трубы, то в первую очередь сообщите о происшествии в управляющую службу, которая направит аварийную бригаду и устранит неисправность. Также для более оперативного решения вопросов вы можете позвонить по номеру 122*4. Трубку на другом конце снимет робот Женя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.