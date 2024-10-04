500 случаев подтопления подвалов МКД устранили в Подмосковье за 3 месяца
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Затопление подвала в многоквартирном доме — серьезное нарушение правил эксплуатации жилых помещений. При возникновении подобной ситуации управляющая организация должна провести проверку подвала и выявить причину затопления. Если это связано с неисправностью внутренних домовых коммуникаций, УК обязана выполнить ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Так, за последние 3 месяца коммунальные службы региона устранили 500 случаев подтопления подвальных помещений многоквартирных домов региона.
Все мероприятия проведены под надзором инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В числе основных причин подтоплений — повреждение канализационных или водопроводных труб, засоры внутриквартальной сети канализации и канализационных колодцев.
Чтобы канализация не засорялась, не нужно выкидывать в нее средства личной гигиены, а также крупные остатки пищи и тряпки.
Если вы обнаружили в подвале прорыв трубы, то в первую очередь сообщите о происшествии в управляющую службу, которая направит аварийную бригаду и устранит неисправность. Также для более оперативного решения вопросов вы можете позвонить по номеру 122*4. Трубку на другом конце снимет робот Женя.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.