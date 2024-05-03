сегодня в 15:22

48 подъездов отремонтируют в Красногорске в текущем году

В Красногорске в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» обновят 48 подъездов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Основные параметры подъездов определяют сами жители: цвет стен, оформление входной группы, форму светильников. Также они могут определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

Ремонт пройдет по следующим адресам:

Вокзальная, д. 1 — подъезд 1,2;

Вокзальная, д. 19 — подъезд 1,2,3,4,5,6;

Вокзальная, д. 19А– подъезд 1,2,3,4,5.6;

Вокзальная, д. 19Б– подъезд 1,2;

Вокзальная, д. 2– подъезд 1,2,3;

Вокзальная, д. 3– подъезд 1,2,3;

туп. Ильинский, д. 13– подъезд 1,2,3,4;

Совхозная, д. 10– подъезд 1,2;

Красноармейская, д. 60– подъезд 1,2,3;

Красноармейская, д. 52А– подъезд 1, 2;

Красноармейская, д. 63– подъезд 1,2;

Карбышева, д. 23к1– подъезд 1;

пер. Оптический, д. 7к1– подъезд 1, 2;

б-р Южный, д. 2– подъезд 1,2,3,4;

Ленина, д. 44– подъезд 1,2,3,4,5,6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.