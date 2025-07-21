470 м теплосетей заменят в пос Деденево Дмитровского округа до конца месяца

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Дмитровском муниципальном округе проводятся работы по реконструкции теплосетей и модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Эти работы — часть масштабной региональной программы модернизации теплоснабжения, которая реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На протяжении многих лет система теплоснабжения Дмитровского округа эксплуатировалась без комплексного обновления, что привело к значительному износу инфраструктуры. В ходе масштабной модернизации теплосетей в этом году капитально будут отремонтированы теплосети на 36 участках (общая длина — 10,3 км). Это необходимо для того, чтобы повысить надежность теплоснабжения жилых домов в отопительный сезон, снизить количество аварийных ситуаций на теплотрассах и улучшить качество коммунальных услуг.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ в поселке Деденево на ул. Московской. Представитель подрядчика доложил, что изначально трубы планировали заменить частично, но в процессе работы стало понятно, что износ труб превышает 90%, и менять их нужно полностью. Поэтому работы займут на неделю больше времени. В связи с этим завершение ремонтных работ переносится на 27 июля 2025 года.

«Наша главная задача — обеспечить жителей качественным и бесперебойным теплоснабжением в отопительный сезон», — отметил Михаил Шувалов.

На данный момент здесь ведутся земляные работы, произведен демонтаж существующих покрытий. Производится замена трубопроводов. Жители поселка просили максимально сохранить зеленые насаждения. Подрядчик проводит работу аккуратно — ни одно дерево не пострадало. После прокладки труб к сентябрю на участке проведут благоустройство: уложат новый асфальт и бордюрный камень. А у близлежащих домов появятся дополнительные парковочные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.

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