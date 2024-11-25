47 тыс заявок по вопросу ремонта систем водоснабжения отработано в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В полномочия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области входит контроль общего предоставления водоснабжения МКД региона, а также соблюдения уровня давления горячей воды в системе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, с начала года 47 625 работ, связанных с восстановлением нормативной подачи водоснабжения, проведено сотрудниками управляющих компаний по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Подмосковья.
В пул выполненных работ вошли как ликвидации аварийных ситуаций, так и плановые ремонты:
- обеспечение подачи холодной и горячей воды в квартиры жителей;
- устранение течей стояков, трубопроводов;
- восстановление прогрева полотенцесушителей;
- восстановление функционирования запорной арматуры;
- обеспечение нормативного давления горячего водоснабжения.
В случае не выполнения управляющей компанией своих обязанностей в полном объеме, жители вправе обратиться в территориальный отдел ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.