47 тыс заявок по вопросу ремонта систем водоснабжения отработано в Подмосковье

В полномочия министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области входит контроль общего предоставления водоснабжения МКД региона, а также соблюдения уровня давления горячей воды в системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года 47 625 работ, связанных с восстановлением нормативной подачи водоснабжения, проведено сотрудниками управляющих компаний по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Подмосковья.

В пул выполненных работ вошли как ликвидации аварийных ситуаций, так и плановые ремонты:

обеспечение подачи холодной и горячей воды в квартиры жителей;

устранение течей стояков, трубопроводов;

восстановление прогрева полотенцесушителей;

восстановление функционирования запорной арматуры;

обеспечение нормативного давления горячего водоснабжения.

В случае не выполнения управляющей компанией своих обязанностей в полном объеме, жители вправе обратиться в территориальный отдел ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.