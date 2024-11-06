сегодня в 18:16

45 тыс рублей выиграли жители Подмосковья за подписку на электронный счет

В рамках акции «Счастливая подписка», которая стартовала летом текущего года, 30 жителей Московской области выиграли 45 тыс. рублей, по 1,5 тыс. рублей каждый, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расчетный центр информирует, что акция продолжается и до Нового года у каждого, кто подпишется на электронный счет МосОблЕИРЦ есть шанс выиграть денежный приз. Средства будут зачислены на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Как стать участником акции:

подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Платежи» в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде»;

подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку — в личном кабинете в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвинуть бегунок вправо.

Оплатить цифровой счет без банковской комиссии можно в два клика:

в личном кабинете;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

прямо из электронной почты.

Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ — на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.