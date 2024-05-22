42 многоквартирных дома в мкр Выстрел Солнечногорска подключат к новым теплосетям

В городском округе Солнечногорск по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ведется масштабная работа по модернизации сетей теплоснабжения. В их числе и замена около 12 км сетей в мкр. Выстрел. В новом отопительном сезоне к ним запланировано подключить все 42 многоквартирных дома, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Ход работ по капитальному ремонту сетей проверил руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с депутатом Совета депутатов округа Ольгой Гончар.

«Сети микрорайона состоят из трех веток. На двух из них подрядчик уже приступил к прокладке коридоров с монолитным основанием, куда вскоре лягут и сами трубы. Их поставка ожидается на следующей неделе. После специалисты постепенно начнут приступать к сварочным работам. Для минимизации неудобств, создаваемых местным жителям, сначала полностью смонтируем все ветки, а уже затем будем их подключать к системе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После обхода территории микрорайона состоялся штаб по теплоснабжению под руководством главы округа, на котором рассмотрели график запланированных работ на объектах ЖКХ.

Специалисты уже приступили к проведению гидравлических испытаний систем теплоснабжения, чтобы выявить дефекты и своевременно их устранить. Этап подготовки отопительной системы к зиме планируется завершить до конца июня.

В Подмосковье продолжается реализация большой пятилетней программы модернизации ЖКХ, которая коснется 5,4 млн человек. В этом году по региональной программе отремонтируют 36 котельных и 189 км сетей. Из средств Фонда национального благосостояния — 9 котельных и 4 км сетей, за счет концессионных соглашений — 74 котельных и 25 км сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.