40 подъездов отремонтируют в Раменском до конца октября

По состоянию на 11 августа полностью завершены работы в 6 подъездах, еще 19 находятся в процессе ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа предусматривает комплексное обновление подъездов. В перечень работ входят штукатурка и окраска стен и потолков, укладка керамической плитки на полах, замена оконных и дверных блоков, ремонт освещения, окраска перил и поручней, установка новых почтовых ящиков, а также ремонт входных групп и козырьков.

Среди объектов, где ремонт уже завершен, дома по адресам: Коммунистическая, 27 и 30, Космонавтов, 38 и 20/3, Десантная, 14 и 32а. В настоящее время продолжаются работы в домах на улицах Тельмана, 14 (готовность 80%), в поселке Константиново на доме 16 (готовность 90%), в деревне Вохринка в домах 83 и 89 (готовность 80%), а также на улице Гурьева, 1г (готовность 95%).

Работы выполняются силами нескольких подрядных организаций в тесном взаимодействии с советами многоквартирных домов. Жители участвуют в выборе цветовой гаммы стен подъездов и приемке выполненных работ. Контроль качества осуществляется совместными комиссиями с участием управляющих компаний, администрации, советов домов и строительного контроля.

На данный момент в 32 подъездах уже установлены новые окна и двери. Согласно графику реализации программы, все ремонтные работы планируется завершить до 1 октября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.