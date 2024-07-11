40 подъездов отремонтируют в Егорьевске до конца года

В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Егорьевск продолжаются работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Так, до конца года в муниципалитете планируют отремонтировать порядка 40 подъездов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все работы проводятся в соответствии с установленными требованиями и с учетом пожеланий жителей. В 2024 году запланирован ремонт 40 подъездов, на сегодняшний день в 20 из них работы уже ведутся», — сообщили в администрации муниципалитета.

Полный адресный перечень представлен на официальном сайте округа.

Среди домов, подъезды в которых будут отремонтированы, — два дома во 2 микрорайоне, 7 домов на ул. Советской, дома на ул. Горького, ул. Гражданской, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьской, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Восстания, ул. Профсоюзной, ул. Меланжистов, ул. Рязанской, а также дом в 6 микрорайоне и несколько домов в п. Шувое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.