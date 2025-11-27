4 российских проекта для модернизации ЖКХ получили экспертную оценку в Подмосковье

На заседании научно-технического совета министерства ЖКХ Московской области четыре российские компании представили экспертной комиссии свои коробочные решения для обновления коммунальной инфраструктуры. В состав комиссии вошли ведущие ученые, отраслевые специалисты и инженеры-практики, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области.

Компания по производству отечественных реагентов с полным циклом представила линейку флокулянтов «НОРАМИД» для очистки воды. Ключевое преимущество — создание в России полного производственного цикла, что исключает зависимость от импорта сырья. По запросу экспертов НТС компания готова предоставить сравнительные данные, доказывающие эффективность своей продукции.

Компания «Матрикс» презентовала цифровую экосистему для очистных сооружений. Она объединяет управление технологическими процессами, обслуживанием и аналитикой. Успешный пилотный проект в Геленджике доказал практическую применимость решения. Эксперты обсудили с разработчиками вопросы интеграции датчиков и глубины технологических алгоритмов.

Газовая очистка «НПП Экострада» для объектов водоканалов включает в себя системы улавливания сероводорода, аммиака и летучих органических соединений. Экспертное сообщество отметило необходимость более детального описания технологических схем, особенно в части борьбы с компонентами, имеющие вещества с резким запахом.

Предприятие «СОНПО» предлагает отработанную технологию замены изношенных трубопроводов без вскрытия грунта. Метод позволяет снизить стоимость работ на 20-40% и минимизировать неудобства для граждан. Опыт компании включает более 10 000 реализованных объектов по всей России.

Всего заседание объединило 23 эксперта и порядка 80 участников, в том числе представителей компаний из Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тверской области и Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.