4 котла доставили на Белоколпскую котельную в Шаховской в рамках модернизации

Подготовка к отопительному периоду — одно из важнейших направлений работы органов местного самоуправления. На сегодняшний день коммунальные службы подготовились к подаче тепла в дома шаховчан на 100%. В этом году работы по ремонту теплосетей горячего водоснабжения и отопления проводились в Дубранивке, Ивашкове и Мурикове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шаховской.

Масштабные работы развернулись на территории Белой Колпи. Здесь ремонтные работы проводились не только на теплосетях, полным ходом идет капитальный ремонт котельной.

Здесь выполнены внутренние работы: побелка стен, замена оконных блоков, изготовление мачты для дымоходной трубы.

Сегодня начинается монтаж четырех котлов мощностью 1 МВт, горелок и тепломеханики. Котлы уже доставлены, ведутся работы по их перемещению в помещение. Два котла будут обеспечивать население теплом постоянно, при отрицательных температурах более 20 градусов, автоматически подключается третий котел, четвертый — в резерве. Предстоящей зимой теплом будут обеспечены более 500 человек.

«Проводимые на данный момент работы не повлияют на подачу тепла в дома», — прокомментировал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.