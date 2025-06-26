4 двора комплексно благоустроят в округе Клин в 2025 году

Подрядчики сейчас работают как в Клину, так и в удаленных населенных пунктах. В деревне Бирево выполнили демонтажные работы асфальто-бетонного покрытия и приступили к установке бордюрного камня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь сейчас развернулись масштабные работы. Программа по комплексному благоустройству охватывает дворовые территории сразу 8 домов. Подрядная организация приступила к демонтажу старого покрытия в конце мая. Спустя месяц 65% работ уже выполнили.

«Было принято решение модернизировать ливневую систему для того, чтобы отвести со двора воду. Также будут устроены тротуары, выходы из подъездов на дорожно-тропиночную сеть, озеленение и малые формы. То есть, лавочки и урны по этой программе мы установим у каждого подъезда», — замглавы городского округа Клин сказала Марина Белехова.

Жители ждут окончания работ с нетерпением. Говорят — строительную технику не видели в своих дворах порядка 20 лет. Больше всего радуются новой ливневой канализации и качественному асфальту.

Также в деревне после благоустройства появятся две новые парковки. Всего, в этом году по областной программе в городском округе приведут в порядок дворы по 4 адресам. Кроме деревни Бирево работы ведутся в Клину на улице Новая, в поселках Чайковского и Решетниково.