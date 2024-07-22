37 случаев сбросов мусора у контейнеров зафиксировали камеры в Ленинском округе

В Подмосковье продолжается борьба с безответственными водителями, которые выбрасывают мусор на прилегающей к контейнерным площадкам территории. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» на территории Ленинского округа в июне удалось выявить 37 эпизодов сбросов мусора, из которых 14 были строительные отходы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Нарушители обнаружены в деревнях Дыдылдино, Спасское, Картино и Коробово. Сумма штрафов в июне достигла более 640 тыс. рублей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напоминает о необходимости утилизировать мусор в своем населенном пункте, где уже заключен договор на его вывоз.

Штрафы за сброс мусора из автомобилей в неположенном месте достигают до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и до 200 тыс. рублей — для юридических.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.