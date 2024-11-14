37 многоквартирных домов отремонтировали в Зарайске в 2024 году

В городском округе Зарайск в 2024 году было запланировано провести капитальный ремонт общего имущества в 43 многоквартирных домах. В результате работы были выполнены на 37 объектах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году мы поставили перед собой амбициозные цели по капитальному ремонту многоквартирных домов. В общей сложности мы работали над 43 объектами. Из них 22 дома были отремонтированы в рамках общестроительных работ, а 15 — по замене внутренних инженерных систем: один — по ремонту электрики, а 14 — по ремонту системы газоснабжения.

В настоящее время ремонтные работы ведутся по ремонту кровли следующим адресам:

пос. ПМК-6, дом 2 — процент выполненных работ составляет 70%;

пос. Текстильщиков, дом 4 — 50%.

«Кроме того, капитальный ремонт одного многоквартирного дома по адресу: г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 34/11, был перенесен на 2025 год. Также стоит отметить, что работы по одному адресу — г. Зарайск, улица Ленинская, дом 36 — были приостановлены фондом капитального ремонта Московской области», — сказал заместитель главы г. о. Зарайск Александр Простоквашин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.