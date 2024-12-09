37 контейнерных площадок отремонтировали и реконструировали в Истре

37 контейнерных площадок отремонтировали и реконструировали силами муниципальной службы содержания территорий за три осенних месяца в Истре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были проведены по адресам:

г. Истра, ул. Босова д. 17, ул. Голованова д. 14, Заводской переулок д. 1;

г. Дедовск, Школьный проезд, д. 1;

д. Турово, ул. Шишкина;

д. Манихино, ул. Первомайская, д. 5;

д. Кострово, ул. Центральная, д. 28;

д. Бужарово, ул. Центральная, д. 6 и ул. Школьная, на АЗС;

п. Снегири, ул. Калинина и ул. Мичурина, д. Родионцево;

п. Огниково, ул. Луговая;

д. Ядромино (Рижская Роза).

А также в деревнях: Лешково, Бутырки, Ефимоново, Зенькино, Максимовка, Мазилово, Хмолино, Ананово, Сафонтьево, д. Леоново, д. Адуево, д. Павловское, д. 12, Раково и в поселках Котово, Красный, ул. Центральная.

Работы по реконструкции проводятся с учетом новых дополнительных баков или бункеров, которые установили или установят в ближайшее время на данных локациях.

Ремонт площадок включает проведение таких видов работ, как: выравнивание повалившихся конструкций, замена помятых профильных профлистов, ремонт основания конструкции, проведение подсыпки или асфальтировка площадок, заделка ям на подъездных дорогах и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.