360 нарушений содержания территорий зафиксировали «умные» автомобили Подмосковья

Искусственный интеллект продолжает активно применяться в работе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, только за II квартал с помощью «умных» автомобилей вынесено 360 постановлений на общую сумму 16 663 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

«На сегодняшний день в нашем арсенале 6 «умных» машин — это мобильные комплексы, которые ежемесячно фиксируют более 8 тыс. дефектов, связанных с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведется эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами. Уверен, встреча с коллегами из Уфы станет не последней», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В среднем за неделю мобильные комплексы выявляют порядка 50 нарушений:

несвоевременную уборку общественных пространств;

вандальные надписи;

мусорные навалы на КП.

Все выявленные дефекты оперативно передаются ответственным организациям и службам для их устранения.

Топ-3 городских округов с наибольшим количеством зафиксированных нарушений:

Ленинский округ;

Королев;

Лобня.

Это на 100 нарушителей больше, чем за I квартал текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.