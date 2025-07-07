360 нарушений содержания территорий зафиксировали «умные» автомобили Подмосковья
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Искусственный интеллект продолжает активно применяться в работе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, только за II квартал с помощью «умных» автомобилей вынесено 360 постановлений на общую сумму 16 663 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
«На сегодняшний день в нашем арсенале 6 «умных» машин — это мобильные комплексы, которые ежемесячно фиксируют более 8 тыс. дефектов, связанных с состоянием контейнерных площадок, в том числе с неправильной парковкой вблизи КП, ямами во дворах, складированием снега и несанкционированными граффити. Работа ведется эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами. Уверен, встреча с коллегами из Уфы станет не последней», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В среднем за неделю мобильные комплексы выявляют порядка 50 нарушений:
- несвоевременную уборку общественных пространств;
- вандальные надписи;
- мусорные навалы на КП.
Все выявленные дефекты оперативно передаются ответственным организациям и службам для их устранения.
Топ-3 городских округов с наибольшим количеством зафиксированных нарушений:
- Ленинский округ;
- Королев;
- Лобня.
Это на 100 нарушителей больше, чем за I квартал текущего года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.
«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.