35 регионов не успели создать инфраструктуру для ТКО в установленные сроки

В 35 субъектах России выявлены задержки в формировании инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. Главными причинами стали задержки в оформлении земельных участков и согласовании проектной документации, сообщила пресс-служба РЭО.

«Создание инфраструктуры — обязательный этап реализации реформы по комплексному обращению с твёрдыми коммунальными отходами. И это ответственность региональных властей. На сегодняшний день мы видим, что 35 субъектов уже не укладываются в сроки по строительству новых заводов по сортировке и переработке отходов. Вопрос крайне острый. Регионы должны приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное время и создать инфраструктуру», — сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Среди отстающих регионов — Брянская, Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Челябинская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Северная Осетия, Якутия, Коми, Ингушетия, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика и Санкт-Петербург.

«На данный момент дорожные карты по созданию инфраструктуры обращения с отходами утверждены в 85 субъектах», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Региональные власти обязаны загружать утвержденные планы в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Однако некоторые субъекты выполняют это требование не полностью или с ошибочными сроками, что расценивается как нарушение.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — построение в России единой системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов вторично.