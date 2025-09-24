34 тыс заявок на получение выплат для многодетных семей подали в Подмосковье в 2025 г

На портале госуслуг Московской области с начала года подано более 34 тыс. заявлений на получение ежегодной выплаты многодетной семье. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Многодетные семьи, где есть школьники и доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе, могут рассчитывать на ежегодную денежную выплату в размере 7 тыс. рублей.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, то следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка.

Если семья уже получает услуги в проактивном режиме, то подача отдельного заявления не требуется — выплаты будут перечисляться автоматически. Однако в случаях, когда семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал учебу в школе в другом населенном пункте региона, необходимо оформить заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.