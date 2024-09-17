33 первокурсникам МГИМО вручили студенческие билеты

В МГИМО в торжественной обстановке состоялась церемония вручения студенческих билетов магистрантам программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». В этом году обучение начали 33 студента, выбравшие профиль «Государственное муниципальное управление», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, которой заведует вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, была создана в 2019 году с целью подготовки специалистов высокого уровня, способных осуществлять эффективную деятельность в сфере ЖКХ.

«Мы гордимся тем, что магистратура ежегодно готовит квалифицированных специалистов для управления городской инфраструктурой. Наши выпускники соответствуют высоким стандартам, которые предъявляет быстроразвивающаяся городская среда Московской области. В этом году практическая часть программы значительно расширилась, увеличилось количество выездных семинаров и внедрилось наставничество на профильных предприятиях, что поможет магистрантам лучше подготовиться к реальным вызовам в управлении городскими территориями», — отметила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова

Более половины лекторов программы — это действующие руководители предприятий и органов исполнительной власти региона, что дает возможность студентам знакомиться с лучшими практиками отрасли. Лучшие выпускники получат возможность трудоустроиться на профильные предприятия правительства Московской области.

Спрос на программу магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» растет с каждым годом. Для сравнения — в текущем учебном году на втором курсе обучаются 15 студентов, а на первый курс поступили 33 магистранта. За период с 2019 года на кафедре прошли обучение более 60 магистрантов.

Студенты выразили благодарность Анжеле Пуховой и руководству учебного заведения за возможность получать востребованные знания, которые позволят им стать профессиональными управленцами в сфере городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.