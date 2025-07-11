30 руководителей УК Подмосковья прошли обучение в учебно-курсовом комбинате ЖКХ

Учебно-курсовой комбинат при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводит программу повышения квалификации «Основы жилищного законодательства» для специалистов отрасли ЖКХ. С начала года обучение прошло 30 руководителей управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Цель курса — повысить профессиональный уровень специалистов сферы ЖКХ и подготовить к успешному прохождению квалификационного экзамена.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Участники программы изучили:

федеральное законодательство;

финансовое управление МКД;

взаимодействие с собственниками;

эксплуатацию и обслуживание общедомового имущества;

предоставление коммунальных услуг;

энергосбережение;

организация аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

документооборот.

Знание отраслевой нормативной базы является одной из ключевых компетенций для руководящего состава субъектов ЖКХ.

Курс проводится дистанционно, длится 72 часа, по окончании выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Попасть на программу можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.