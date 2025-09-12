3 трубопровода отопления прошли гидравлические испытания в Балашихе

Городской округ Балашиха активно готовят к отопительному сезону. В рамках проводимых мероприятий в округе осуществляют опрессовку трубопроводов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гидравлические испытания представляют собой важный технический процесс, направленный на проверку надежности, прочности и целостности трубопроводных коммуникаций. Во время испытания систему подвергают воздействию давления, которое существенно превышает обычные рабочие показатели — в 1,5-2 раза. В процессе тестирования внутренняя часть трубопровода заполняется водой.

Процедура опрессовки позволяет выявить дефекты и слабые места конструкции: повреждения, проблемные участки соединений, негерметичные стыки.

Проведение гидравлических испытаний позволяет предотвратить возможные аварии и утечки до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойную работу системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.