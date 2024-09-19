3 км теплотрассы обновят в поселке Новый округа Егорьевск

В Егорьевске продолжается масштабный ремонт теплосетей. Специалисты меняют трубы на шести участках. Работы уже завершены на ул. Карла Маркса, на стадии завершения — на улицах Октябрьской и Антипова, продолжается модернизация в селе Починки и в поселках Рязановском и Новом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Новом модернизируют 3 км теплосети. После замен коммуникаций качественное теплоснабжение получат более 1 500 жителей в 31 многоквартирном доме.

По словам специалистов, новые трубы имеют современное изоляционное покрытие из пенополиуретана. Эта технология обеспечивает минимальные потери тепла и гарантирует долговечность системы.

«В поселке Новом у нас есть возможность параллельной прокладки трубопровода. То есть существующий трубопровод не демонтирован, что позволяет нам осуществить запуск теплоснабжения населения по имеющимся трубам. А потом в процессе работы осуществить переврезку. Таким образом, наше население не останется без тепла», — отметила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Егорьевск Евгения Шальнева.

Одна из самых длинных теплосетей — в поселке Рязановском. Там заменят 7 км труб. В усиленном режиме трудятся 5 постов.

«Проводятся работы по сварке труб, по благоустройству территорий, где работы завершены, по монтажу тепловых камер. Подрядчиком усилены работы — добавлены сварщики, открываются все новые посты, чтобы завершить работы в срок», — рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Егорьевск Евгения Шальнева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.