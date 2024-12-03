270 тыс руб получили жители Подольска при перерасчете платы за содержание МКД

В территориальный отдел № 4 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение по вопросу перерасчета размера платы за жилищную услугу «Содержание жилого помещения». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная причина обращения — неисправности в функционировании системы дымоудаления и противопожарной автоматики в многоквартирном доме № 4А, расположенном по адресу: городской округ Подольск, улица Курская.

Сотрудниками территориального отдела № 4 проведено контрольно-надзорное мероприятие, в рамках которого были зафиксированы нарушения в содержании МКД. По итогам выездного обследования и проверки корректности начислений платы управляющей организации МУП «УК Подольск» объявлено предостережение.

В результате принятых мер жителям осуществлен перерасчет по услуге «Содержание жилого помещения». Все собственники помещений в доме получили общую сумму размером более 270 тыс. рублей.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.