24 подмосковных ГТС включили в программу ремонта на 2025-2027 годы

«У нас на территории Московской области почти 1500 гидротехнических сооружений, из них две трети находятся в собственности муниципалитетов, а 44 находятся в бесхозяйном состоянии. Но по ним уже начата работа по оформлению в собственность муниципалитетов. В прошлом году мы обследовали практически 600 муниципальных ГТС, где был возможен ущерб. По итогам 85 ГТС признаны опасными, и 26 из них несут угрозу жизни и объектам экономики. Мы их включили в государственную программу на 2025–2027 годы на заключение контрактов полного жизненного цикла», – сказал Мосин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он отметил, что Можайск и Ступино нашли в своих программах средства и выполнили за свой счет работы по двум гидротехническим сооружениям в прошлом году. Поэтому из 26 гидротехнических сооружений, которые нужно контролировать в рамках выполнения работ по их ремонту, осталось 24.

«Из этих 24 в отношении 19 уже заключены контракты полного жизненного цикла. По 18 ведутся проектные работы, одно уже находится на этапе строительно-монтажных работ. Четыре гидротехнических сооружения стоят на 2026–2027 годы. Эти объекты находятся в Домодедово (2), Руза (1) и Волоколамск (1). Мы их подсветили желтым цветом не потому, что коллеги не исполняют или несвоевременно что-то делают, а потому, что считаем, что здесь можно найти решение, которое позволит уже в 2026 году не проектированием заниматься, а проводить строительно-монтажные работы по этим гидротехническим сооружениям», – рассказал министр.

Мосин разъяснил, что для этого нужно заключить контракт в этом году, отторговать его и заключить с условием проектирования в этом году, но с оплатой в первые месяцы 2026 года.

«Юридически и с финансовой точки зрения такая конструкция возможна. Мы с коллегами это проговорили и уже приступили к подготовке таких технических заданий, чтобы в этом году заключить контракт с оплатой в 2026 году», – заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.