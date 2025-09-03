250 раз выехали подмосковные эксперты в ходе восстановления дома в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся работы по восстановлению четырехподъездного девятиэтажного панельного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты стройконтроля провели более 250 выездов на объект. На текущий момент уровень строительной готовности достигает 78%.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Практически завершены работы по монтажу кровли, установке окон, систем холодного и горячего водоснабжения, а также электрооборудования. В помещениях общего пользования произведено оштукатуривание стен и потолков.

В ходе ремонтных работ выполняются следующие мероприятия:

локально восстанавливаются конструктивные элементы здания в четырех подъездах;

выполняются работы по демонтажу, монтажу и армированию стен и плит перекрытий.

из предусмотренных проектом 148 плит уже восстановлено 52;

проведены очистительные мероприятия фасада, включая расшивку швов;

отремонтированы повреждённые участки фасада;

частично нанесена декоративная штукатурка.

Для выполнения мероприятий задействовано 22 специалиста.

Работы проводятся подрядной организацией фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.