250 раз выехали подмосковные эксперты в ходе восстановления дома в Мариуполе
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся работы по восстановлению четырехподъездного девятиэтажного панельного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Специалисты стройконтроля провели более 250 выездов на объект. На текущий момент уровень строительной готовности достигает 78%.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Практически завершены работы по монтажу кровли, установке окон, систем холодного и горячего водоснабжения, а также электрооборудования. В помещениях общего пользования произведено оштукатуривание стен и потолков.
В ходе ремонтных работ выполняются следующие мероприятия:
- локально восстанавливаются конструктивные элементы здания в четырех подъездах;
- выполняются работы по демонтажу, монтажу и армированию стен и плит перекрытий.
- из предусмотренных проектом 148 плит уже восстановлено 52;
- проведены очистительные мероприятия фасада, включая расшивку швов;
- отремонтированы повреждённые участки фасада;
- частично нанесена декоративная штукатурка.
Для выполнения мероприятий задействовано 22 специалиста.
Работы проводятся подрядной организацией фонда капитального ремонта Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.