25 тысяч человек боролись со снежным коллапсом в Подмосковье

В минувшую субботу подмосковные единороссы объединились с жителями и волонтерами «Молодой Гвардии», очистив от завалов снега около полутысячи социально значимых площадок в регионе, сообщает пресс-служба партии.

Московская область оказалась во власти стихии: аномальные снегопады, которые шли несколько дней подряд, побили рекорды за всю историю метеонаблюдений. Коммунальные службы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Ежедневно на борьбу выходят 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи единиц техники, также подключился малый и средний бизнес. Однако сил и средств не хватает для оперативной расчистки снежных завалов.

Жители Подмосковья проявили понимание, видя усилия коммунальщиков. Участники субботника расчистили подъезды и подходы к школам и больницам, территории детсадов и детских площадок, остановкам, МФЦ и органам соцзащиты. А также частный сектор, где проживают одинокие пожилые люди, многодетные и семьи участников СВО.

В Ленинском округе на улицы вышли порядка несколько тысяч жителей, сторонников и активистов партии «Единая Россия».

«Сегодня округ на деле показывает, что такое командная работа. В уборке снега ежедневно задействовано более 1000 дворников, а сегодня к помощи коммунальщикам подключились более 4,5 тысяч человек», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округаСтанислав Каторов.

В Балашихе в борьбе со стихией объединились более 3 тысяч человек: секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров, партийцы, молодогвардейцы, сотрудники администрации, трудовые коллективы и активные горожане.

«Я участвую в субботнике, потому что это мой гражданский долг. За последнюю неделю выпало очень много снега, и, конечно, надо помочь нашему городу и жителям», — поделился житель Балашихи Алексей Мельников.

В Павловском Посаде партийцы и добровольцы расчистили 13 приоритетных локаций округа, общественные пространства Электрогорска, а также территории сельских поселений и подходы к школам и детским садам. В рядах снежного десанта работали более 300 человек, среди которых были депутат Мособлдумы Линара Самединова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов, муниципальные депутаты.

«Эту субботу мы начали с настоящего вызова стихии! Утро прошло в боевом режиме: вместе со „Снежным десантом“ Российского студенческого отряда и жителями разгребали последствия трехдневного снегопада», — поделилась Линара Самединова.

В Щелково центральной точкой субботника стала территория Щелковской поликлиники № 1 на улице Фрунзе. К ее расчистке присоединился депутат Госдумы Александр Толмачев.

Также волонтеры убрали от снега территорию у Детской поликлиники № 2 и привели в порядок Краснознаменский сквер. Всего в округе субботник прошел более чем на 20 точках.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что на помощь коммунальщикам вышли тысячи неравнодушных жителей, а многие — целыми семьями.

«В рамках акции „Снежный десант“ мы сосредоточились на самых важных социальных объектах: расчистили подходы к школам, детским садам и больницам, освободили от снежных завалов остановки общественного транспорта. Спасибо каждому участнику субботника за то, что не остались в стороне и делом поддержали тех, кому это было особенно нужно!», — сказал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.