25 дел в области жилищного надзора рассмотрено в Подмосковье за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело очередное заседание по рассмотрению административных дел. В ходе заседания были рассмотрены 25 административных дел, касающихся нарушений в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.
Дела были возбуждены в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих на территории городских округов: Долгопрудный, Котельники, Клин, Дубна, Мытищи, Талдом, Одинцово, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев Посад, Щелково, Фрязино и Дмитровского муниципального района.
Основные нарушения:
- ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах;
- сбои в работе лифтового оборудования;
- несоблюдение сроков подготовки домов к отопительному сезону 2025–2026 годов;
- низкое качество коммунальных услуг.
По результатам рассмотрения 22 дела получили окончательные решения, 3 дела были возвращены на доработку. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,3 млн рублей. В 7 случаях организациям были вынесены предупреждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.