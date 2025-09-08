Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:34

25 дел в области жилищного надзора рассмотрено в Подмосковье за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело очередное заседание по рассмотрению административных дел. В ходе заседания были рассмотрены 25 административных дел, касающихся нарушений в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания были рассмотрены 25 административных дел, касающихся нарушений в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля.

Дела были возбуждены в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих на территории городских округов: Долгопрудный, Котельники, Клин, Дубна, Мытищи, Талдом, Одинцово, Наро-Фоминск, Королев, Сергиев Посад, Щелково, Фрязино и Дмитровского муниципального района.

Основные нарушения:

ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах;

сбои в работе лифтового оборудования;

несоблюдение сроков подготовки домов к отопительному сезону 2025–2026 годов;

низкое качество коммунальных услуг.

По результатам рассмотрения 22 дела получили окончательные решения, 3 дела были возвращены на доработку. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,3 млн рублей. В 7 случаях организациям были вынесены предупреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.