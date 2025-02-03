248,5 тысяч нелегальных проводов связи на ЛЭП выявили в Московском регионе в 2024 году

За 2024 год в Московском регионе было выявлено порядка 248,5 тыс. случаев самовольного размещения оптоволокна на опорах линий электропередачи крупнейшей электросетевой компании столичной агломерации — «Россети Московский регион».

Деятельность узкого круга операторов, состоящего из 15 компаний-провайдеров, вынуждает энергетиков тратить время и силы на борьбу с незаконными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), отвлекает производственный персонал от первостепенных задач по обслуживанию и ремонту сетей. Дополнительные обходы ЛЭП, документирование нелегальных подвесов, формализация претензий, подготовка к судам — все это нагрузка не только на самих энергетиков, но и на потребителей.

Сейчас некоторые операторы связи не только самовольно размещают свои линии связи на чужих опорах, но и «забывают» маркировочные бирки о принадлежности кабелей и отказываются от собственных ВОЛС. Сетевые компании вынуждены обращаться в местные органы власти для установления собственников, признавать линии связи бесхозяйным имуществом, нести расходы по демонтажу.

По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор с компанией «Россети Московский регион» либо демонтировать незаконно размещенные ВОЛС, оплатив неосновательное обогащение за бездоговорное использование воздушных линий.

Размещая свои линии связи на опорах ЛЭП без разрешения энергокомпаний, провайдеры нарушают закон «О связи», а также п. 19 постановления правительства РФ «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Согласно этим документам, специальные объекты инфраструктуры, к которым относятся ЛЭП, могут использоваться для размещения ВОЛС только на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.