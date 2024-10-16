24 контейнерные площадки модернизируют в Кашире до конца ноября

На части этих объектов, где не было отсека под крупногабаритные отходы, он появится. Это позволит избежать навалов этого вида мусора рядом с контейнерными площадками. Работы по модернизации будут произведены в Кашире-1 на ул. Горького, Коммунистическая, Халтурина, Щукина и другие. В Кашире-2 — Садовая, 29, Путейская, 12. Работы по модернизации будут также произведены в мкр. Ожерелье, деревнях Каменка, Большое Руново и Бурцево.

«Я очень надеюсь, что в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме. Наша ключевая задача — увеличить количество контейнеров и сделать удобный подъезд для мусоровозов», — сказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.