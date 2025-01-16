23 территории медучреждений приведут в порядок в Подмосковье в 2025 году

На 2025 год согласована программа по приведению в порядок территорий у медицинских учреждений Подмосковья, которая охватывает 23 объекта, сообщил зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«В этом году мы получили дополнительные полномочия и приступили к работам на объектах медицинских учреждений, а также других социальных объектов. На 2025 год у нас согласована программа с Минздравом, которая охватывает 23 территории. В прошлом году мы завершили работы на 21 территории и теперь планируем продолжить эту работу», — заявил Гержик.

По словам зампреда, она дает положительные результаты не только для врачебного корпуса, но и для всех, кто пользуется услугами медицинских учреждений.

Кроме того, Гержик рассказал, что мосты — это отдельный вызов, в том числе и в сфере ЖКХ.

«Ничто не вечно, и наступает момент, когда требуется капитальный ремонт. Мы разработали масштабную программу и получили необходимое финансирование. Этот вопрос мы докладывали Андрею Юрьевичу (Воробьеву, губернатору Подмосковья — ред.), и он нас поддержал», — рассказал зампред.

Он отметил, что в ближайшие 5 лет планируется привести в порядок минимум 270 мостов. Все они станут безопасными и будут соответствовать современным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья заявил, что развитие региона способствует раскрытию потенциала каждого жителя.

«Люди замечают перемены, которые происходят в Подмосковье. <…> Это касается, в первую очередь, качества жизни граждан, институтов, которые раскрывают потенциал каждого жителя в образовании, спорте, культуре. Это комфорт и безопасность: парки, дороги, возможность для ребенка спокойно и без опаски дойти до школы и играть на детской площадке», — сказал Воробьев.