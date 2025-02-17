23 домовладения планируют подключить к газу в Клину на этой неделе

В городском округе Клин продолжается реализация программы социальной газификации. С 17 по 23 февраля в городском округе Клин планируют провести 23 пуска газа. Они состоятся в деревнях Богаиха, Покровка, Кореньки, Головково, Слобода, п. Чайковского, Решоткино, Тиликтино, Шарино, Новоселки, Никитское, Покровское-Жуково и Копылово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории городского округа Клин 265 населенных пунктов. Социальная догазификация выполняется в 160 населенных пунктах округа.

8 негазифицированных населенных пунктов включены в программу правительства МО «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

Дополнительным критериям включения в программу «Социальная газификация» на территории городского округа соответствуют 5 СНТ (Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист), находящиеся в границах газифицированного населенного пункта Клин — бесплатное подведение газа до границ земельных участков собственников жилых домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.